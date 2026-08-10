Предприятия Нижнекамска окажут семьям погибших материальную помощь

Предприятия Нижнекамска окажут семьям погибших материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Семье, потерявшей ребенка, муниципалитет выплатит 1 млн руб. и полностью возьмет на себя организацию похорон.

Ранее стало известно, что семьям погибших выплатят 2 млн руб., пострадавшим в зависимости от степени тяжести — от 300 до 600 тыс. руб. Также будет предусмотрена выплата за частично или полностью утраченное имущество.

При атаке беспилотников на Нижнекамск утром 10 августа погибли 13 человек, включая ребенка. За медицинской помощью обратились 75 человек, 21 пострадавший госпитализирован. СКР возбудил уголовное дело о теракте, в республике объявлен траур.

Анар Зейналов