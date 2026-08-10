В Ярославской области сократилось индивидуальное строительство

В первом полугодии 2026 года в Ярославской области строительство жилья населением за счет собственных и привлеченных средств составило 64,6% к уровню января—июня 2025 года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Всего самостоятельно жители построили 229,3 тыс. кв. м жилья. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в первом полугодии 2025 года, по данным правительства региона, было сдано около 380 тыс. кв. м индивидуального жилья.

Сдача многоквартирных жилых домов (МКД), напротив, выросла. Всего за полугодие в МКД было введено 147,8 тыс. кв. м жилья, или 4567 квартир, годом ранее было построено порядка 120 тыс. кв. м. Всего за шесть месяцев в Ярославской области ввели в эксплуатацию 377,1 тыс. кв. м жилых помещений, что составляет 81% от уровня аналогичного периода 2025 года.

Антон Голицын