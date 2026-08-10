Расходы бюджета Удмуртии за семь месяцев выросли на 16,4%

Доходы консолидированного бюджета Удмуртии за январь—июль выросли до 95,8 млрд руб. Год к году прирост на 6,8%. Оперативные данные приводит пресс-служба минфина Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Консолидированный бюджет складывается из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, в большей части из средств федерального бюджета. Первая строка увеличилась на 9%, до 73,6 млрд. Вторая — на 18,9%, до 22,2 млрд.

Расходы бюджета Удмуртии за указанный период увеличились на 16,4%, до 92,6 млрд. Основная часть этой суммы — 65,4 млрд руб. (70,6%) приходится на зарплату, образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Расходы здесь исполнены на 9,5% выше аналогичного периода 2025 года.

В частности, траты на оплату труда работников бюджетной сферы за указанный период составили 46,1 млрд руб., что на 14,6% больше, чем годом ранее.

Таким образом, бюджет Удмуртии за семь месяцев фактически исполнен с профицитом 3,2 млрд. По плану доходы региональной казны в 2026 году составят 196,4 млрд, расходы — 211 млрд, дефицит — почти 14,6 млрд.

Объем госдолга Удмуртии к 1 августа составил 44,3 млрд руб. «С начала года в рамках реализации механизма списания 2/3 задолженности Удмуртской Республике списана задолженность по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, в общей сумме 10,5 млрд руб.»,— говорится в сообщении ведомства.