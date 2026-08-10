В подсолнечной халве на Ставрополье нашли опасный тяжелый металл

В подсолнечной халве и жареных ядрах подсолнечника выявили превышение допустимого содержания кадмия. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Северо-Кавказском филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В пробе жареных ядер подсолнечника содержание кадмия составило 0,18 мг/кг, в подсолнечной халве — 0,15 мг/кг. При этом техническими условиями производителя установлен предельный уровень 0,1 мг/кг.

Исследования проводились методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией на спектрометре МГА-1000 в соответствии с ГОСТ EN 14084-2014.

Информацию о выявленных нарушениях внесли в компонент «Веста» федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии и направили в Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В филиале «ЦОК АПК» отметили, что подсолнечник способен накапливать кадмий из почвы, а одним из источников поступления металла могут быть минеральные удобрения. По словам специалиста отдела биохимических и агрохимических исследований филиала, контроль содержания кадмия проводится в рамках требований технических регламентов ЕАЭС к безопасности пищевой продукции.

Валерий Климов