Семьям погибших из-за атаки БПЛА в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей

Семьи погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск получат по 2 млн рублей, пострадавшим в зависимости от степени тяжести выплатят от 300 до 600 тыс. рублей, сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Также предусмотрены выплаты за частично или полностью утраченное имущество согласно установленным нормативам.

Атака БПЛА произошла утром 10 августа. В результате атаки погибли 13 человек, включая одного ребенка. Среди погибших — также граждане Узбекистана и Таджикистана. За медицинской помощью обратились 75 человек, 21 пострадавший госпитализирован. В Татарстане объявлен траур, развлекательные мероприятия отменены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Влас Северин