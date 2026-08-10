В Ставрополе промышленное производство выросло почти на 20%

В Ставрополе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности за январь—июнь 2026 года достиг 59,2 млрд руб. Это на 19,5% больше, чем за тот же период 2025 года, следует из данных Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Промышленное производство обеспечило 49,7% общего объема отгруженной продукции, работ и услуг крупными и средними организациями Ставрополя без учета малого бизнеса. Совокупный показатель по всем видам экономической деятельности составил 119,1 млрд руб., увеличившись за год на 8,4%.

На обрабатывающие производства пришлось 46,2 млрд руб. отгрузки — на 17,8% больше год к году. Объем в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха вырос на 29,3%, до 9,8 млрд руб. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов обеспечили 3,2 млрд руб., что на 18,2% больше показателя годом ранее.

На Ставрополь приходится 19,6% общекраевого объема отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности.

В пищевом производстве выпуск сливочного масла и масляных паст вырос в 1,6 раза, сыров — на 5%, майонеза — на 3,2%.

Среди других видов промышленной продукции производство упаковочных пластмассовых изделий увеличилось в 25,6 раза, сепараторов-сливкоотделителей — в 2,1 раза, искусственного корунда — в 1,3 раза. Выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы вырос на 7,8%.

Валерий Климов