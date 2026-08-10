В Воронежской области с 14 августа запретят посещать леса

С 14 августа по 3 сентября в ряде муниципалитетов Воронежской области введут запрет на посещение лесных массивов. Соответствующий приказ был выпущен министерством лесного хозяйства региона и опубликован на сайте облправительства. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения вводятся в связи с установлением особого противопожарного режима на территории Богучарского, Верхнемамонского, Каширского, Лискинского, Петропавловского, Репьевского и Россошанского районов, а также из-за повышения класса пожарной опасности в лесах по погодным условиям.

Под запрет попадают все участковые лесничества, кварталы и выделы Богучарского, Донского, Давыдовского, Кантемировского, Россошанского и Острогожского лесничеств, Подгоренское и Белогорьевское участковые лесничества Павловского лесничества, а также Бычковское и Березняговское участковые лесничества Калачеевского лесничества.

Въезд в леса механических транспортных средств полностью запрещен. Исключение сделано для спецтранспорта пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб, а также для машин лесной охраны и организаций, ведущих заготовку и вывозку древесины. При этом дороги общего пользования остаются открытыми. По границам закрытых территорий установят предупредительные аншлаги с указанием сроков действия ограничений.

Август традиционно считается наиболее напряженным месяцем для лесных служб Черноземья из-за жаркой и сухой погоды. В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что повышенные риски пожаров ожидаются в четырех областях макрорегиона — в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской.

Особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте РФ, в том числе в Белгородской и Тамбовской областях, в 16 муниципалитетах Воронежской области и в десяти Липецкой. Среди регионов Черноземья с начала года лесные пожары произошли только в Воронежской области. Речь идет о трех возгораниях на общей площади 2,23 га.

Диана Нагайцева