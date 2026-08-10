В Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка

СУ СК России по Республике Дагестан из-за смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, 9 августа 2026 года в одном из домовладений в Хасавюрте был обнаружен ребенок без признаков жизни в колыбели, при этом он был зафиксированный лентами-ремнями.

«Предварительной причиной смерти рассматривается механическая асфиксия»,— отметили в СКР.

Во время проверки следователи провели осмотр места происшествия, изъяли имеющие значение для проверки предметы. С участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр тела ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Наталья Белоштейн