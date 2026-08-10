На Дону на развитие дорожной сети в 2026 году предусмотрено 34,6 млрд рублей

В Ростовской области в 2026 году на развитие и ремонт дорожной сети направят 34,6 млрд руб. Из этой суммы 24 млрд руб. предусмотрено на содержание, ремонт и строительство региональных и межмуниципальных дорог, более 10 млрд руб. — на дороги местного значения. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов / Коммерсантъ Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

В 2026 году запланирован ремонт 135 участков региональных трасс общей протяженностью 377 км, а также 12 искусственных сооружений.

В настоящее время в регионе продолжается капитальный ремонт восьми дорожных объектов общей протяженностью почти 55 км. Уже завершены работы на участке автодороги Миллерово — Вешенская в Кашарском районе. Осенью планируется сдать в эксплуатацию участок трассы Шахты — Белая Калитва в Октябрьском районе протяженностью около 8 км.

Отдельным направлением работ остается строительство и реконструкция региональных и межмуниципальных дорог. Сейчас в работе находятся семь объектов общей протяженностью более 20 км, в их числе мосты и путепроводы. До конца 2026 года дорожники планируют завершить реконструкцию четырех мостов в Усть-Донецком и Мартыновском районах.

Параллельно в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. В их числе — второй этап реконструкции автодороги «Северный обход Ростова на Дону», строительство трассы «Орбитальная-2», а также возведение путепровода для переезда сельхозтехники на северном обходе Ростова.

Наталья Белоштейн