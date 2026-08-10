Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам около 50 млн рублей

Жители Ставропольского края за прошедшую неделю стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности около 50 млн руб. Об этом сообщили в региональном МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Один из случаев произошел в Туркменском округе. 78-летней женщине в мессенджере написал человек, представившийся ее руководителем, и предложил связаться с «представителями силовой структуры».

Неизвестные убедили пенсионерку, что ей грозит уголовная ответственность за государственную измену. Для «сохранения» сбережений на время разбирательства ей предложили снять деньги со счетов и передать их правоохранителям.

Почти месяц женщина снимала накопления в банке, оставаясь на связи с лжесиловиками. В итоге она передала курьеру 4,5 млн руб. После того как деньги ей не вернули, а звонки прекратились, женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Валерий Климов