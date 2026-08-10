Владимиров: новая насосная на Сенгилеевском озере заработает до конца года

На Сенгилеевском водозаборе строят насосную станцию мощностью 240 тысяч кубометров воды в сутки — она улучшит водоснабжение около миллиона жителей Ставрополя и прилегающих территорий. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Владимир Владимиров.

На Сенгилеевском водозаборе ведётся строительство новой насосной станции, которая улучшит водоснабжение около миллиона жителей Ставрополя и Ставропольской агломерации, включая Михайловск, а также населённые пункты Шпаковского и Грачевского округов.

Новый объект будет способен подавать из озера 240 тысяч кубометров воды в сутки. Станция будет функционировать независимо от действующей, что повысит устойчивость всей системы водоснабжения и снимет инфраструктурные ограничения для развития краевой столицы и прилегающих территорий.

По словам Владимира Владимирова, завершить работы планируется до конца текущего года.

Тат Гаспарян