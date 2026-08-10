ММК запустил в работу седьмую домну после капремонта стоимостью 4,8 млрд рублей

На Магнитогорском металлургическом комбинате после капитального ремонта первого разряда стоимостью 4,8 млрд руб. введена в работу доменная печь №7. Агрегат вышел на рабочие параметры, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Реконструкция длилась около года. Производительность доменной печи увеличилась с 1 млн т до 1,1 млн т в год. Расход кокса снизился на 16 кг на тонну чугуна. Одним из ключевых направлений модернизации доменной печи №7 стало обновление комплекса воздухонагревателей. Новое оборудование позволило повысить температуру горячего дутья до 1250°С и сократить расход кокса. Кроме того, в системе подачи агломерата пластинчатый конвейер заменили ленточным. Это связано с переходом на холодный агломерат аглофабрики №5. Предыдущий капитальный ремонт такого масштаба на доменной печи № 7 проводился в 2002 году.