В Нижнекамске отменили празднование 60-летия города в связи с атакой дронов

Празднование 60-летия Нижнекамска, запланированное на 15 августа, отменено. Мероприятие проведут позже в другом формате, сообщил мэр города Радмир Беляев.

«Сейчас наша главная задача — быть рядом с семьями погибших и с пострадавшими, оказать всю необходимую помощь и ликвидировать последствия атаки», — написал Радмир Беляев.

Сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок, 75 пострадали. В Татарстане объявлен траур, отменены все развлекательные мероприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Влас Северин