Продажи успокоительных настоек в СКФО упали на 20% за полгода

По итогам первого полугодия 2026 года объём реализации успокоительных и сердечных настоек в Северо-Кавказском федеральном округе в натуральном выражении сократился на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Было продано 779,9 тыс. упаковок против 973,9 тыс. в первой половине 2025 года. Такие данные «Эксперту Юг» предоставила пресс-служба аналитической компании DSM Group.

В денежном выражении объём реализации также снизился, однако в меньшей степени — на 3%: с 53,3 млн до 51,7 млн рублей. По мнению аналитиков, опережающее падение физических объёмов по сравнению с выручкой свидетельствует о росте средневзвешенной цены на настойки в округе.

Среди препаратов лидирует Валериана с долей 35% в денежном объёме продаж. Второй результат у Пустырника — 32%, третью позицию занимает Боярышник с 21%, четвёртую — Пион с 13%.

Между тем на Ставрополье ситуация на аптечном рынке иная: в январе–июне 2026 года объём продаж лекарств вырос на 9%. Жители края потратили в аптеках 16,7 млрд рублей, хотя количество приобретённых упаковок сократилось на 3,7 млн относительно того же периода годом ранее.

Тат Гаспарян