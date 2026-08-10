Бизнес Башкирии на 2 млрд рублей увеличил ввод новых активов

В 2025 году бизнес в Башкирии ввел в действие основных фондов на 233,81 млрд руб., следует из отчета Росстата. По сравнению с позапрошлым годом, показатель увеличился на 0,85%. Активнее других новые активы появляются в коммерческих организациях, занимающихся обрабатывающей промышленностью: на этот сектор в прошлом году пришлось 30,25% стоимости новых активов (70,73 млрд руб.), тогда как годом ранее — около 25,4%.

Инвестиции в основные фонды в добыче полезных ископаемых уменьшились с 66,16 млрд до 60,72 млрд руб. Компании, занимающиеся транспортировкой и хранением, увеличили ввод на 5,3% — до 21,62 млрд руб. На четвертом месте среди видов деятельности по стоимости новых производственных активов — сельское хозяйство: там ввод основных фондов уменьшился на 3,29% (до 13,53 млрд руб.).

Во всех регионах Приволжского федерального округа в прошлом году введено в действие основных фондов на 3,14 трлн руб. Годовой рост превысил 22,6%. В среднем по России в 2025 году приобретено, построено, модернизировано, реконструировано и изготовлено основных фондов на 22,87 трлн руб., что почти на 13,2% больше предыдущего объема.

Идэль Гумеров