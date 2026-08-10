В Ростовской области установили охранные зоны для мемориального комплекса «Прорыв»

Правительство Ростовской области приняло постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Тацинский мемориальный комплекс „Прорыв“» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах этих территорий. Документ опубликован на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области

Мемориальный комплекс расположен в ст. Тацинская, в 5 км от ул. Пролетарская, 1. Он был создан к 40-й годовщине Тацинского танкового рейда 24-го танкового корпуса, который был преобразован во 2-й гвардейский танковый корпус, получивший наименование «Тацинский».

Согласно постановлению, утверждены границы охранных зон и специальные градостроительные регламенты для этих территорий.

В документе также прописан порядок возмещения убытков собственникам и пользователям земельных участков, чьи права будут ограничены из-за установления охранных зон. Компенсация возможна на основании соглашения либо судебного решения, заявить о возмещении убытков можно в течение пяти лет со дня вступления постановления в силу.

Наталья Белоштейн