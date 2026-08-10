Угрозу атаки БПЛА повторно объявили в Новороссийске

В Новороссийске 10 августа около 13:06 объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо в помещениях с окнами, не выходящими на море, — в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Тех, кого сигнал застал на улице, призывают спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Укрываться в автомобиле или за стенами многоквартирных домов запрещено.

Власти призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. По словам Кравченко, сигнал будет отменён, «как только обстановка станет безопасной».

Ранее, утром 10 августа, угроза атаки беспилотников уже объявлялась в Новороссийске и Анапе. Сейчас особый режим действует также в Геленджике.

Анна Гречко