Глава Геленджика: пляжи закрыли из-за угрозы атаки БЭК и БПЛА

В Геленджике объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Выход в море всех плавсредств закрыт, тажке жителям ограчнили доступ к пляжам, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителей и гостей города призывают покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях — предпочтительно в подвале или на цокольном этаже. Находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам и перейти в комнаты, окна которых не выходят на море, либо в помещения без окон со сплошными стенами — коридор, ванную, туалет или кладовую. Использовать автомобили в качестве укрытия не рекомендуется.

Очевидцев просят воздерживаться от съёмки и публикации в социальных сетях сведений о работе ПВО, БПЛА и их обломках, действиях специальных и оперативных служб, а также средствах защиты объектов атаки.

Телефон службы спасения — 112. Властями рекомендовано сохранять спокойствие и дождаться оповещения об отмене угрозы.

Ранее сообщалось, что днем 10 августа глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов обратился к жителям через социальные сети в связи со срабатыванием сирены.

Анна Гречко