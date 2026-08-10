В Геленджике сработала сирена: жителям дали инструкции по укрытию

Днем 10 августа глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов обратился к жителям через социальные сети в связи со срабатыванием сирены в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мэр призвал горожан, находящихся на улице, немедленно зайти в здание — в подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно выходящих на сторону моря. В качестве дополнительной меры защиты глава курорта рекомендовал использовать правило двух стен: укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате внутри квартиры.

Господин Богодистов также предупредил, что автомобиль не обеспечивает необходимой защиты, и использовать его в качестве укрытия не следует. Жителям рекомендовано оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Градоначальник призвал сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Он напомнил, что съкмка и публикация материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб запрещена законом и может помешать их работе. Для связи с экстренными службами горожанам указан номер 112.

Всего в ночь на 10 августа над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 456 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село под Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. В официальных сообщениях не указано, какая именно территория в населенном пункте подверглась атаке. Погибли семь человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

Анна Гречко