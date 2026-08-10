В результате атаки БПЛА на Нижнекамск пострадали 75 человек

За медицинской помощью после атаки беспилотников на Нижнекамск обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован, сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Уточняется, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Ранее сообщалось о 48 пострадавших. Количество погибших остается прежним — 13 человек, среди них один ребенок.

Сегодня утром Нижнекамск подвергся атаке БПЛА. Беспилотники ударили по жилому сектору и промышленным объектам города, по данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур, развлекательные мероприятия отменены. В город направлены дополнительные бригады врачей.

Влас Северин