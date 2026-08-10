В Новороссийске обновят 2 тысячи «квадратов» набережной

На набережной Новороссийска меняют торговые павильоны и ремонтируют просевшее плиточное покрытие. На обновление 2 тыс. кв. м тротуара предусмотрено 2,7 млн рублей. Об этом пишет «Новороссийский рабочий» со ссылкой на данные Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Шесть из девяти торговых точек на набережной уже привели к единому стилю. Первым обновили сувенирный киоск возле места швартовки крейсера «Михаил Кутузов». Работу с предпринимателями проводят управления торговли и потребительского рынка, архитектуры и градостроительства. О планах по замене павильонов ранее сообщал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Параллельно на набережной восстанавливают просевшие участки плиточного покрытия. Подрядчику предстоит отремонтировать около 2 тыс. кв. м. Работы включают демонтаж поврежденной плитки, восстановление основания и подсыпку песко-цементной смесью, которая должна снизить риск повторного проседания.

Ремонт ведется поэтапно, чтобы не перекрывать движение пешеходов на главной прогулочной улице города. В июле работы проходили в районе храма Петра и Февронии, тогда же ремонт начался возле торгового центра «Аква Молл».

Согласно данным сайта госзакупок, начальная стоимость аукциона на ремонт покрытия составляет 2,7 млн руб. Информация о закупке появилась в марте.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске на развитие пляжных территорий получено субсидий на 29,9 млн руб. Средства направлены на закупку и установку нового оборудования, а также на создание доступной среды для маломобильных граждан.

Анна Гречко