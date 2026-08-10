СКР повторно возбудил дело из-за неукрепленного склона в Нижнем Новгороде

Уголовное дело повторно возбудили после жалоб жителей поселка Новинки в Нижнем Новгороде на непроведение противооползневых мероприятий на склоне реки Оки, сообщили в СКР. На этом склоне, где расположены частные дома, в течение десяти лет происходят сходы грунта.

Еще в 2022 году суд обязал чиновников в течение полугода провести укрепление склона, но до сих пор это решение не исполнено. В 2026 году одну семью экстренно эвакуировали в маневренный фонд.

В региональном СУ СКР уже возбуждали уголовное дело, но затем его отменила прокуратура.

Галина Шамберина