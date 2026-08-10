Испания проверила почти 200 человек, прибывших 12 рейсами из Италии

Начало конфликту между двумя странами Евросоюза — Италией и Испанией, а точнее, между их лидерами Джорджей Мелони и Педро Санчесом — было положено событиями в испанском анклаве Сеута на севере Африки. В самом конце июля туда нахлынули, согласно новым подсчетам, 72 тыс. нелегалов из Марокко. Сутки спустя почти всех прорвавшихся в Сеуту мигрантов удалось отправить назад.

Но Италия, которая еще 1 августа приостановила действие правил шенгенской зоны в отношении Испании, решила оставить пограничный контроль в силе как минимум до 15 августа. Как пообещали в Риме, эта мера не затронет граждан Испании и других стран ЕС, направляющихся в Италию, но будет предусматривать выборочные проверки граждан не входящих в ЕС стран, прибывающих из Испании по воздуху или по морю. С нынешних выходных Мадрид восстановил пограничный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Италии в аэропорты столицы, Барселоны, Севильи, Бильбао, Аликанте и Валенсии, сославшись на то, что эта мера необходима для защиты граждан от «постоянного давления нелегальной миграции, с которым сталкивается Италия». И уже к вечеру 8 августа МВД Испании отчиталось, что проверки прошли в отношении почти двух сотен человек, прибывших 12 рейсами из Италии.

Посредником в споре Рима и Мадрида попытался выступить еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. В выходные он провел переговоры с представителями Италии и Испании, пытаясь убедить их отказаться от взаимных проверок на границах. Однако, судя по максимально обтекаемому заявлению по итогам общения, никаких договоренностей достигнуто не было.

Подробнее о развитии конфликта читайте в материале «Испания и Италия обменялись ограничениями».