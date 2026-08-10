В Татарстане в связи с трауром отменили развлекательные передачи и мероприятия

В Татарстане отменили развлекательные передачи и культурно-массовые мероприятия, на всей территории приспущены флаги. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В связи с объявлением Днем траура в Республике Татарстан и в знак глубокой скорби о погибших в результате массированной атаки БПЛА на объекты Нижнекамского муниципального района, все культурно-массовые мероприятия (концерты, фестивали, праздничные программы, спектакли, кинопоказы и иные публичные события развлекательного характера) на территории республики отменяются», — сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. На данный момент известно о 13 погибших, среди них один ребенок, и 48 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Влас Северин