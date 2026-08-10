Рост бронирований квартир и апартаментов на Дону оказался вдвое выше среднего по РФ

В Ростовской области за год доля бронирований квартир и апартаментов выросла на 9,6 п. п. (в два раза выше среднероссийского показателя в 4,9 п. п.), а число поездок с проживанием — на 25,9%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Квартиры быстрее всего растут там, где спрос есть, а строить отель по разным причинам сложно: короткий сезон, нехватка персонала, стоимость строительства», — отмечает директор по развитию отельного рынка сервиса Юрий Вьюшин.

Максимальные темпы зафиксированы в Хабаровском крае (+35%), Московской (+33%) и Новосибирской области (+32,6%). В числе других территорий с высокой динамикой — Самарская область (+23,7%), Приморский край (+21,6%) и Татарстан (+21,7%).

При этом в трех регионах из топ-20 зафиксировано снижение числа бронирований: в Мурманской области показатель упал на 8,1%, в Калининградской — на 7,4%, в Иркутской — на 2,6%. Примечательно, что в Калининградской и Иркутской областях, несмотря на сокращение общего объема бронирований, доля квартир и апартаментов росла быстрее.

Наталья Белоштейн