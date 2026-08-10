В Ярославле задержали подозреваемую в серии краж из сетевых магазинов

Полиция Фрунзенского района Ярославля установила личность женщины, подозреваемой в серии краж из сетевых продуктовых магазинов на сумму свыше 30 тыс. руб. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

В конце июня сотрудники семи торговых точек подали заявления о похищении товаров неизвестной женщиной. Расследование показало, что местная жительница 1997 года рождения забирала с полок банки кофе и чипсы, прятала их в пакет и выносила из магазинов.

Подозреваемая пояснила, что продавала похищенное неизвестным лицам, а вырученные средства тратила на личные нужды. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Следователи проверяют причастность гражданки к аналогичным фактам хищений в других магазинах района, где также поступали заявления о пропаже товаров.

Антон Голицын