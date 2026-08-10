На Ставрополье прокуратура взыскала 3,4 млн рублей в пользу обманутой пенсионерки

Прокуратура Невинномысска через суд взыскала с дроппера свыше 3,4 млн рублей в пользу 77-летней пенсионерки, которую телефонные мошенники убедили вложить деньги в биржевую торговлю. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В сентябре 2024 года мошенники убедили пенсионерку вложить деньги в биржевую торговлю и вынудили перечислить более 3,4 млн рублей на указанный ими банковский счёт. По факту хищения следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

В ходе расследования удалось установить владелицу счёта, на который поступили средства пострадавшей. Ею оказалась 23-летняя жительница Брянской области.

Для защиты прав обманутой женщины прокуратура направила в суд иск о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Тат Гаспарян