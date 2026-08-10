13-13-13: ГК ТОЧНО в честь дня рождения запустила специальную акцию на квартиры

В честь 13-летия девелопер объявил специальные условия на покупку квартир: до 13 августа скидка 13% на ограниченные лоты в четырех жилых комплексах ГК ТОЧНО.

ЖК «Родные Просторы»

Фото: пресс-служба ГК Точно

В предложение от ТОЧНО вошли масштабные проекты, реализуемые по принципам КРТ: «Родные Просторы» (г. Краснодар), «Светский лес» (г. Сочи), «Столицыно» (г. Ростов-на-Дону) и «Цветной бульвар» (ст. Северская, Краснодарский край).

Скидка распространяется на ограниченный пул лотов — по 13 квартир в каждом жилом комплексе — и действует при покупке в ипотеку или за наличный расчет до 13 августа 2026 года.

Каждый проект предлагает собственный сценарий современной жизни.

«Родные Просторы» стали одним из показательных примеров комплексного развития территории на юге России. Здесь уже работают одна из лучших школ Краснодарского края, два детских сада (третий построен и готов к передаче муниципалитету), парк семейного отдыха на 9 га и храмовый комплекс, также здесь будет реализованы поликлиника и фитнес-центр.

«Светский лес» — крупнейший жилой проект в Сочи площадью 23 гектара. Комплекс бизнес-класса строится в окружении реликтового леса и интегрирован в природный ландшафт Сочинского национального парка. Благодаря архитектурной концепции 94% квартир обладают видовыми характеристиками.

В проекте предусмотрены: школа, один из самых больших в ЮФО детских садов на 510 мест; собственная прогулочная набережная протяженностью 1,2 км с летним кинотеатром и зонами для медитации; wellness-кластер, спортивные зоны.

«Столицыно» — один из самых масштабных жилых проектов Ростовской области, который реализуется по концепции «района на всю жизнь». На территории площадью 42 гектара появятся парк площадью 8,4 га, большой прогулочный бульвар с фонтанами и амфитеатрами, а также вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура, позволяющая жителям решать большинство повседневных задач внутри района: школа на 1300 учеников, два детских сада, два медицинских центра — детский и взрослый, школа бокса и восточных единоборств.

ЖК «Столицыно»

Фото: пресс-служба ГК Точно

«Цветной бульвар» в станице Северской — пример нового формата загородной недвижимости. Проект объединяет преимущества городской инфраструктуры и жизни на природе. Здесь предусмотрены детский сад, школа, зеленые дворы без автомобилей, на территории откроются кафе, магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов и другие важные сервисы для удобства жителей. В комплексе представлен широкий выбор планировочных решений — от компактных студий до двухуровневых квартир с террасами и квартир с собственными патио.

ЖК «Цветной бульвар»

Фото: пресс-служба ГК Точно

«Для нас важно, чтобы как можно больше семей смогли осуществить мечту о собственном жилье. Акция дает возможность купить квартиру на выгодных условиях, а на сэкономленные средства можно обустроить новую квартиру, купить мебель, технику или потратить деньги на путешествие»,— отметили в ГК ТОЧНО.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

ЖК "Родные Просторы"- рекламодатель и застройщик ООО СЗ "ЮгСтройИмпериал". Бренд ТОЧНО. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdwjhW3mo



ЖК "Светский лес" – рекламодатель и застройщик ООО СЗ "Новые технологии". Бренд ТОЧНО. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdwjhW3mk



ЖК "Столицыно" – рекламодатель и застройщик ООО СЗ "Столицыно». Бренд ТОЧНО. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdwjhW3mq



ЖК "Цветной бульвар" – рекламодатель и застройщик ООО СЗ "Северская". Бренд ТОЧНО. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVdwjhW3mr



