Омский губернатор сообщил о беспилотной опасности

В Омской области зафиксирована беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112»,— обратился он к омичам.

Омский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в результате атаки беспилотников на регион 2 августа и падения одного из аппаратов загорелось поле в окрестностях Омска.

Валерий Лавский