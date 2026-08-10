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обновлено 13:25

Омский губернатор сообщил о беспилотной опасности

В Омской области зафиксирована беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112»,— обратился он к омичам.

Омский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в результате атаки беспилотников на регион 2 августа и падения одного из аппаратов загорелось поле в окрестностях Омска.

Валерий Лавский

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