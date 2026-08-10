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Омский губернатор сообщил о беспилотной опасности
В Омской области зафиксирована беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112»,— обратился он к омичам.
Омский аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как писал «Ъ-Сибирь», в результате атаки беспилотников на регион 2 августа и падения одного из аппаратов загорелось поле в окрестностях Омска.