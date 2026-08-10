Турция возобновила пропуск судов в Черное море

Турция снова начала пропускать суда через проливы в Черное море после временной приостановки выдачи разрешений, сообщает Bloomberg. Первыми прошли танкер Aegean Dream и контейнеровоз Mehmet Kahveci A.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным агентства, танкер Aegean Dream, ожидавший прохода с 6 августа, вошел в пролив Дарданеллы и направился к терминалу КТК в Новороссийске. В тот же день разрешение на транзит до Новороссийска получил контейнеровоз Mehmet Kahveci A.

Ранее Главное управление береговой безопасности Турции без официальных объяснений приостановило выдачу разрешений для судов, следующих в порты России и Украины. Как сообщает Bloomberg, решение было вызвано обеспокоенностью турецкого правительства из-за участившихся атак на суда в этом районе.

«Ъ-Кубань» писал, что владелец турецкого сухогруза Reyhan Sar, атакованного в Черном море 23 июля, готовит обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге против Украины. В иске утверждается, что гражданское судно было намеренно поражено с использованием кассетных и бронебойных элементов.

Алина Зорина