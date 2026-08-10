Турция возобновила пропуск коммерческих судов в Черное море
Турция возобновила выдачу разрешений на проход судов через проливы в направлении Черного моря, в том числе к российским портам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
По данным агентства, 9 августа танкер Aegean Dream вошел в Дарданеллы и направился к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Судно ожидало разрешения на проход с 6 августа. В тот же день разрешение на транзит до Новороссийска получил контейнеровоз Mehmet Kahveci A.
Ранее Главное управление береговой безопасности Турции без официального объяснения причин приостановило выдачу разрешений на транзит судам, направляющимся в порты России и Украины. По информации Bloomberg, решение было принято на фоне растущей обеспокоенности турецких властей участившимися атаками на суда в Черном море.
8 августа Bloomberg сообщало, что Украина пообещала США не наносить удары по объектам КТК в Черном море и танкерам, не связанным с Россией. КТК используется для экспорта нефти с месторождений Казахстана через терминал в Новороссийске.