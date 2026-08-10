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Оторвавшиеся колеса «КамАЗа» врезались в два автомобиля в Дзержинске

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Дзержинске утром 10 августа. Причиной стал отрыв двух колес «КамАЗа», сообщили в ГАИ Нижегородской области.

Авария случилась на улице Весенней поселка Горбатовка. По предварительном данным, оторвавшиеся колеса врезались в автомобиль Scania, двигавшийся во встречном направлении, и автомобиль «МАЗ», который ехал в одном направлении с «КамАЗом».

В результате ДТП пострадал водитель «МАЗа» 1989 года рождения, его доставили в больницу.

Галина Шамберина