В Ярославле типографию оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

В Ярославле директора типографии привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Прокуратура Кировского района провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома, в цокольном этаже которого расположено предприятие.

«В ходе проверки в помещениях выявлены факты хранения пожароопасных веществ, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, сотрудники допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, допущено складирование предметов в неустановленных местах, не обеспечено обслуживание огнетушителей»,— уточнили в прокуратуре.

Прокуратура возбудила в отношении директора организации административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Штраф составил 20 тыс. руб. Как сообщили в ведомстве, типография предприняла меры по устранению нарушений.

По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о цифровой типографии «ЦМИК» на улице Салтыкова-Щедрина в областном центре.