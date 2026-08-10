Росприроднадзор требует 54,6 млн рублей с садового товарищества в Ставрополье

Арбитражный суд Ставропольского края отложил до 18 августа 2026 года рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к садовому некоммерческому товариществу «Дюшес» о взыскании ущерба на сумму 54,6 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Слушание перенесено на 18 августа 2026 года. Заседание пройдёт в помещении Арбитражного суда Ставропольского края. Причиной переноса стала неопределённость обстоятельств, существенных для полного рассмотрения дела.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Садоводческое некоммерческое товарищество «Дюшес» зарегистрировано в 2009 году в селе Винсады Ставропольского края. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Председатель — Андрей Сердюков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 276 тыс. руб., выручка за 2025 год — 2,5 млн руб.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены ФГБУ ЦЛАТИ по Ставропольскому краю, администрация Предгорного муниципального округа и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

Суд предложил участникам процесса заблаговременно сообщить в письменной форме — через почту или систему «Мой Арбитр» — о готовности к рассмотрению дела в их отсутствие либо в формате онлайн-заседания.

Тат Гаспарян