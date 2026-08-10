Оренбургская область вошла в топ-5 регионов с минимальным количеством ДТП

Аналитики агентства РИА «Новости» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») составили рейтинг регионов России по аварийности на дорогах на основе данных МВД РФ и Росстата, сообщило в понедельник агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Исследование строится на основе ранжирования регионов по числу ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2026 года на 100 тыс. единиц автотранспортных средств, включая автобусы, грузовые и легковые автомобили.

Лидером рейтинга с минимальным количеством ДТП (10,7 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. автомобилей) с большим отрывом от остальных регионов стала Чеченская Республика. На втором месте — Московская область (39), на третьем — Брянская область (41,9), четвертую строчку занимает Ямало-Ненецкий АО (46,9). Замыкает пятерку лидеров Оренбургская область (48,9). Ульяновская область занимает 20-е место (70,8). Самарская область — на 69-м месте (118,2) из 85 регионов РФ (новые регионы не считаются).

Из регионов ПФО на первом месте по минимальному количеству ДТП находится Оренбургская область. На втором месте — Башкортостан (59,5), на третьем — Татарстан (64,4). Ульяновская область по этому показателю в ПФО занимает пятое место, Самарская область — на 10-м месте.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с пострадавшими в Оренбургской области уменьшилось на 13,1%; в Ульяновской области снижение составило 7%, в Самарской — 1,6%.

По количеству ДТП на 100 тыс. жителей региона Оренбургская область находится на 13-м месте (38,2), Ульяновская — на 22-м (41,5), Самарская — на 62-й строчке (63).

По данным МВД РФ, в целом по России количество ДТП с пострадавшими снизилось на 3%, при этом количество погибших по сравнению с январем-июнем 2025 года стало меньше на 9,7%, а число раненых снизилось на 2,9%.

В целом по России по итогам первого полугодия на 100 тыс. автомобилей приходится 88 ДТП с пострадавшими, что на 4,1 ДТП меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сергей Титов