Уровень аварийности на дорогах Дона снизился на 1,9%

В первом полугодии 2026 года на дорогах Ростовской области зафиксировано 66,2 ДТП на 100 тыс. транспортных средств — это на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Число пострадавших составило 37,4 человека на 100 тыс. жителей. По этому показателю область заняла 15 место в рейтинге российских регионов по уровню аварийности. Такие данные приводятся в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Соседний Краснодарский край расположился на 37 строчке рейтинга. Здесь зарегистрировано 91 ДТП на 100 тыс. автомобилей, что на 0,2% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Показатель пострадавших в крае — 55,2 человека на 100 тыс. населения.

Минимальную аварийность демонстрирует Чечня: республика остается лидером рейтинга с показателем 10,7 ДТП на 100 тыс. транспортных средств. В пятерку регионов с наиболее благоприятной дорожной обстановкой также вошли Московская и Брянская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область.

Наибольший уровень аварийности зафиксирован в Туве (200,6 ДТП на 100 тыс. машин) и Калмыкии (197,5 ДТП). Кроме того, показатель более 150 ДТП на 100 тыс. транспортных средств отмечен в Кировской, Тюменской и Костромской областях, а также в Республике Алтай.

Наталья Белоштейн