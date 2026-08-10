В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при столкновении катеров

Следователи Центрального МСУТ СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Поводом послужило столкновение двух катеров, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 7 августа в акватории реки Волги в близи с. Задельное Красноглинского района Самары судоводитель нарушил правила безопасности движения. В результате столкнулись судна «Неман 450» под управлением 53-летнего судоводителя с одним пассажиром на борту и «Прогресс 4» с тремя людьми на борту. Обе лодки получили значительные повреждения и затонули.

В результате столкновения два пассажира судна «Прогресс 4» от полученных травм скончались на месте происшествия, остальным участникам столкновения удалось спастись. Оба маломерных судна подняты на сушу и осмотрены следователями.

Ранее сообщалось, что погибли 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что водители лодок находились в трезвом состоянии.

Руфия Кутляева