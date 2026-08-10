В промышленности Кубани реализуют 161 инвестпроект на 2,1 трлн рублей

В Краснодарском крае в промышленной отрасли реализуется 161 инвестиционный проект на общую сумму 2,1 трлн руб., что позволит создать более 49 тыс. новых рабочих мест. Промышленность вышла на первое место в инвестиционном портфеле региона, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, крупные объекты запустят в металлообработке, станкостроении, радиоэлектронике и производстве стройматериалов. Еще несколько лет назад лидерами были строительство и ТЭК, но благодаря мерам поддержки сегодня на первом месте — промышленность.

Для предприятий доступны семь направлений субсидирования из краевого бюджета, две программы льготного заемного финансирования и гранты Фонда развития промышленности региона. Капитализация фонда — 9,3 млрд руб., он входит в число крупнейших в стране.

В 2026 году планируется завершить ряд проектов по производству импортозамещающей продукции. Среди них — модернизация станкостроительного производства в Краснодаре (6,36 млрд руб.), строительство линии по производству органобентонита в Северском районе (244,8 млн руб.) и выпуск специальных медицинских изделий.

В Курганинском районе модернизируют производство жестяных банок (1,2 млрд руб.), в Тимашевском районе создадут промышленный комплекс по производству оборудования для пищевой, фармацевтической и косметологической промышленности, а также роботизированных комплексов. Также расширят производство изделий из нержавеющей стали.

Алина Зорина