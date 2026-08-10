Ставрополье заняло 46-е место по аварийности среди регионов России

Ставропольский край занял 46-е место из 85 в рейтинге регионов России по аварийности: показатель в 98,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин превысил среднероссийский уровень в 88 ДТП.

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов России по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года, опираясь на данные МВД и Росстата. За основу взято число ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта — легковых и грузовых машин, а также автобусов — за январь–июнь 2026 года.

Ставропольский край занял 46-е место из 85 возможных. Показатель региона составил 98,7 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин, что превышает общероссийский уровень в 88 ДТП. При этом по сравнению с первым полугодием 2025 года аварийность в крае незначительно снизилась — на 0,2.

Всего в России за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 54,3 тысячи ДТП с пострадавшими — на 3% меньше, чем годом ранее. Число погибших сократилось на 9,7%, раненых — на 2,9%. В 58 регионах аварийность снизилась, в 25 — выросла.

Наиболее безопасным регионом признана Чеченская Республика: там на 100 тысяч машин приходится 10,7 ДТП с пострадавшими. В пятёрку лидеров вошли также Московская область (39 ДТП), Брянская область (41,9), Ямало-Ненецкий АО (46,9) и Оренбургская область (48,9).

Наихудшая ситуация — в Республике Тыва (200,6 ДТП на 100 тысяч машин) и Калмыкии (197,5). Более 150 ДТП зафиксировано в Кировской, Тюменской, Костромской областях и Республике Алтай.

Тат Гаспарян