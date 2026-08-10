В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Об этом сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие»,— заявил мэр Сочи.

При объявлении угрозы находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Кроме того, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты на фоне действующей угрозы атаки беспилотников. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Алина Зорина