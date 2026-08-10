СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске по статье 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по жилому сектору и объектам промышленности в городе. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок, несколько десятков человек пострадали. Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливают тип и модели БПЛА, а также причастных к преступлению лиц.

Сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным, погибли 13 человек, 39 пострадали. В Татарстане объявлен траур.

Влас Северин