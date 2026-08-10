Кипрская Virvein Limited взыскивает 150 млн рублей с ростовской компании

Арбитражный суд Ростовской области рассматривает иск компании Virvein Limited к ростовскому ООО «Ростовэкспертплюс» о взыскании неосновательного обогащения в размере 150,5 млн рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 592,1 тыс. рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Сторона ответчика представила отзыв на заявление, в котором отклонила доводы истца и просила суд отказать в удовлетворении требований.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовэкспертплюс» зарегистрировано в 2023 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая. Учредитель — Алексей Сидоров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

25 октября 2024 года в материалы дела поступило ходатайство ООО «Русская свинина» о вступлении в процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Суд удовлетворил это ходатайство, руководствуясь статьёй 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

ООО «Русская свинина» зарегистрировано в 2005 году в пос. Глубокий Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание свиней на мясо. Уставный капитал — 53,5 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 4,4 млрд руб., убыток — 427,4 млн руб.

Признав дело подготовленным к разбирательству, суд перешёл к стадии непосредственного судебного рассмотрения и отложил заседание на 6 октября 2026 года. Стороны обязаны обеспечить явку представителей и представить документы, подтверждающие их позиции, в том числе относительно возможного прекращения производства по делу.

Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационные жалобы предпринимателя Евгения Чайкина к ООО «Русская свинина», окончательно отказав во взыскании с агрохолдинга 134,12 млн рублей по договору купли-продажи векселей, признанному мнимой сделкой.

Тат Гаспарян