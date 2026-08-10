Беспилотная опасность введена в Тюменской области

На территории Тюменской области в качестве превентивной меры введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Господин Моор напомнил тюменцам, что распространять данные о работе ПВО, фото и видео с беспилотниками запрещено, а приближаться к обломкам опасно. «Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сказал он.

Ранее аналогичный режим был введен в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. 2 августа режим вводили по всему Уралу. Сегодня массированная атака произошла в Татарстане — погибли 13 человек, в республике объявлен траур.

Ирина Пичурина