В Батайске возбудили дело после отравления четырех человек в кафе

Следственный отдел по городу Батайску СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту отравления местных жителей в одном из заведений общественного питания (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, в августе 2026 года несколько жителей Батайска посетили заведение общественного питания, после чего почувствовали недомогание и обратились к врачам. С признаками острой кишечной инфекции за помощью обратились четыре человека: двое взрослых и двое несовершеннолетних. Лабораторные исследования подтвердили у пострадавших сальмонеллез.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося и лиц, причастных к произошедшему.

Мария Хоперская