Штормовое предупреждение на Ставрополье продлили до 11 августа

В Ставропольском крае штормовое предупреждение продлили до 11 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с ожидаются местами в крае до конца суток 10 августа и в течение суток 11 августа.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставрополе продолжаются работы по ликвидации последствий недавнего ливня. В устранении последствий непогоды участвуют более 40 специалистов, в распоряжении бригад находятся 15 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Бригады заняты очисткой дождеприемных колодцев, откачкой воды из подземного пешеходного перехода на ул. Ленина, а также восстановлением поврежденного дорожного покрытия на Шипкинском проезде.

Мария Хоперская