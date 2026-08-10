В двух частях Ростова из-за ремонта на сутки отключат воду

Из-за ремонтных работ два микрорайона Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Об этом предупредили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Так, по причине переподключения отремонтированного участка водопроводной сети с 09:00 11 августа до 09:00 12 августа будет временно прекращено водоснабжение в границах улиц 1-й Луговой и 2-й Луговой.

С 09:00 12 августа до 08:00 13 августа водоснабжение будет приостановлено в границах от ул. Сержантова до ул. Веры Пановой, от ул. Металлургической до пр. Сельмаш с дробями и литерами, от ул. Металлургическая, 113 до здания Следственного комитета РФ и прокуратуры Первомайского района.

Отключения коснутся ул. Воровского, 48 (администрация Первомайского района), ул. Сержантова, 2 (колледж), ул. Плужной, 5 (детский сад), ул. Веры Пановой, 37 (женская консультация), ул. Сержантова, 7 (Росгвардия), ул. Сержантова, 3 (поликлиника №1), пр. Сельмаш, 90 (ИФНС России), ул. Металлургической, 112 (управление ЖКХ Первомайского района).

Причина — подключение наружных сетей водоснабжения к существующей сети.

Наталья Белоштейн