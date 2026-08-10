В Ставропольском крае 26 тысяч семей получили семейную выплату

Краевое отделение Социального фонда России выплатило материальную помощь 26 тысячам семей Ставропольского края за последние два месяца 2026 года. Средний размер ежегодной семейной выплаты составляет около 27 тысяч рублей.

Оформление средств началось в июне. На выплату могут претендовать семьи с двумя и более детьми, у которых среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов — 23 940 рублей на Ставрополье. «Размер выплаты формируется с учётом уплаченного НДФЛ», — сообщили в отделении СФР по Ставропольскому краю.

Механизм выплаты основан на пересчёте налога: ставка снижается с 13 до 6 процентов, а разница возвращается родителям. При этом итоговая сумма не уменьшается при использовании налоговых вычетов на лечение, имущество или образование. На помощь вправе рассчитывать оба работающих родителя, однако в случае развода обязательным условием является отсутствие задолженности по алиментам.

Мария Хоперская