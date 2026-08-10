В Новороссийске утром 10 августа 28 АЗС отпускают топливо с ограничениями

В Новороссийске по состоянию на 09:00 10 августа топливо отпускают 28 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города. На всех работающих АЗС действуют ограничения, введенные собственниками: топливо продают только в баки автомобилей и не более 30–50 литров на одну машину, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в продаже по-прежнему нет. Бензин АИ-95 доступен на 17 АЗС, АИ-92 — на 18, дизельное топливо — на всех 28 работающих заправках.

В частности, у «Роснефти» топливо отпускают на станциях в Цемдолине на улице Ленина, на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и поселке Верхнебаканском. На части АЗС бензин доступен только по топливным картам.

У «Лукойла» работают станции на проспекте Дзержинского, в станице Раевской, Цемдолине, на улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе и в селе Глебовском. На отдельных заправках бензин АИ-92 и АИ-95 также отпускают только по топливным картам.

Топливо доступно на АЗС «Газпрома» в станице Натухаевской, «Газпромнефти» на Сухумском шоссе и в Гайдуке, Rusoil в Цемдолине, «Татнефти» в Верхнебаканском, «Уфим-нефти» и АЗС «Ягуар» в станице Натухаевской.

У «Уфим-нефти» АИ-92, АИ-95 и дизель доступны на всех заправках, кроме станции на Сухумском шоссе: там отпускают АИ-92 и дизель. Еще шесть АЗС в Новороссийске временно не отпускают топливо.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее сообщалось, что в Анапе по состоянию на 9:30 10 августа работают 25 автозаправочных станций, на всех действует ограничение на отпуск топлива в баки — не более 30 или 40 л бензина и 50 или 60 л дизеля на один автомобиль. На восьми АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

Анна Гречко