Минфин Дагестана оспаривает контракт Минздрава на 209 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан отложил до 11 августа 2026 года рассмотрение иска Министерства финансов республики к Министерству здравоохранения и ООО «Арсенал-Строй» о признании недействительным государственного контракта и взыскании 209, млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Минфин оспаривает государственный контракт от 27 сентября 2021 года (№ Е92021), заключённый между Минздравом Дагестана и ООО «Арсенал-Строй», и добивается взыскания с последнего 209 160 240 рублей. Помимо этого, истец требует вернуть в пользу Минздрава 69,7 млн рублей — средства, полученные компанией в качестве исполнения контракта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арсенал-Строй» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Алла Попова. Уставный капитал — 10 тыс. руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 338 тыс. руб., выручка за 2025 год — 23,9 млн руб.

Суд счел невозможным рассмотреть дело в рамках состоявшегося заседания, указав на необходимость совершения участниками процесса дополнительных процессуальных действий и представления дополнительных документов. На данном этапе рассмотрения дела подробная информация о сделке между сторонами процесса не раскрываются.

До следующего заседания истцу предписано представить обоснование возражений на отзыв с приложением подтверждающих доказательств, а также сведения об оплате спорной суммы и при необходимости уточнить исковые требования. Ответчикам надлежит подготовить мотивированный письменный отзыв на исковое заявление и сообщить суду, признают ли они предъявленные требования либо намерены оспаривать их со ссылкой на нормы права и доказательства.

Тат Гаспарян