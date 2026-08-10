Владелец атакованного у Новороссийска сухогруза готовит обращение в суд в Гааге

Владелец турецкого сухогруза Reyhan Sar, при атаке на который погиб член экипажа, готовит обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге против Украины. Об этом сообщает турецкое отраслевое издание HaberDenizde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным издания, обращение готовят судовладелец T ve O Denizcilik и 15 членов экипажа. В проекте обращения утверждается, что судно под турецким флагом было преднамеренно атаковано Украиной, в том числе в районе помещений, где находились моряки. Заявители указывают, что гражданские торговые суда в условиях вооруженного конфликта защищены международным правом и не должны рассматриваться как военные цели.

Кроме того, в документе говорится, что при атаке могли применяться боеприпасы с кассетными и бронебойными поражающими элементами. Судовладелец расценивает произошедшее как преступление против человечности, пишет HaberDenizde. Эти утверждения являются позицией заявителей.

Сухогруз Reyhan Sar, перевозивший уголь из российского порта Тамань в Трабзон, был атакован беспилотником 23 июля в Черном море в районе Новороссийска. По данным турецких СМИ, в результате удара погиб 54-летний член экипажа, еще трое моряков получили ранения.

Несмотря на повреждения корпуса и машинного отделения, судно сохранило ход и самостоятельно прибыло в Трабзон. Один из пострадавших позднее рассказал, что первый удар пришелся по его каюте, где он оказался под обломками. Второй взрыв, по его словам, произошел, когда моряки находились в судовом лазарете.

За два дня до атаки на Reyhan Sar беспилотник атаковал другой турецкий сухогруз — MV Gllk — у берегов Новороссийска. Незадолго до этого под удар попало судно Nadezhda. После серии инцидентов МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Bloomberg 8 августа сообщил, что Анкара начала ограничивать движение коммерческих судов в Черном море. Турецкие власти также предложили России и Украине ввести мораторий на военные действия, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

В конце июля атака произошла и на иранское торговое судно в Каспийском море. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Украину в ударе, назвав произошедшее нарушением Устава ООН. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи также заявил, что атака, по его мнению, была преднамеренной.

Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран рассматривал возможность нанесения ударов по Украине, однако отказался от этих планов после извинений Киева. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, сообщил, что призвал иранского коллегу воздерживаться от эскалации. По его словам, Украина «никогда не преследовала цель атаковать гражданские суда».

Российский МИД назвал атаку на Reyhan Sar «актом агрессии, нарушающим нормы международного права». Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что судно являлось гражданским и, по ее оценке, не могло быть законной целью.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может предпринять ответные действия в случае продолжения атак на танкеры в Черном море. Кремль также называл удары беспилотников по торговым судам террористическими атаками. В российском МИДе заявляли, что подобные действия Киева направлены в том числе на срыв переговоров по урегулированию конфликта.

Обращение владельца Reyhan Sar в МУС пока находится на стадии подготовки. Данных о том, что суд принял дело к рассмотрению, нет.

Анна Гречко